Руководителя жилищной инспекции Приморья Евгения Баршая задержали сотрудники ФСБ при получении взятки. Он давал взятку предпринимателю за ускорение процедуры внесений изменений в лицензию управления многоквартирным домом. При этом, 18 февраля и так должен был стать последним днём Баршая на данном посту.
2022-02-18T09:19:47+03:00
2022-02-18T09:19:50+03:00
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09:19, 18 февраля 2022
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