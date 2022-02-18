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09:19, 18 февраля 2022

Руководителя жилищной инспекции Приморья Евгения Баршая задержали сотрудники ФСБ при получении взятки

Руководителя жилищной инспекции Приморья Евгения Баршая задержали сотрудники ФСБ при получении взятки. Он давал взятку предпринимателю за ускорение процедуры внесений изменений в лицензию управления многоквартирным домом. При этом, 18 февраля и так должен был стать последним днём Баршая на данном посту.


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