Руководителя жилищной инспекции Приморья Евгения Баршая задержали сотрудники ФСБ при получении взятки. Он давал взятку предпринимателю за ускорение процедуры внесений изменений в лицензию управления многоквартирным домом. При этом, 18 февраля и так должен был стать последним днём Баршая на данном посту.