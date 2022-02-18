Токаев намерен рассказать об итогах расследования январских протестов в Казахстане в послании к народу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен рассказать об итогах расследования январских протестов в послании к народу. Оно состоится в середине марта, сообщает пресс-секретарь президента Берик Уали. «Вся информация будет опубликована, мы не будем ничего скрывать от народа. В настоящее время соответствующие органы проводят масштабные следственные действия, которые потребует определенного времени», — написал Уали в Facebook.

Также Берик Уали отметил, что задержанные понесут ответственность согласно решению на основе верховенства закона. «Как известно, в отношении значительной части этих людей смягчена мера пресечения. Сотни людей уже отпущены из следственных изоляторов. Ведется работа по защите прав задержанных. По случаям неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов проводится расследование».

Пресс-секретарь также анонсировал озвучивание политических реформ Токаевым на мартовском послании.