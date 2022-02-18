Володин: Депутаты европейских парламентов замалчивают преступления Украины

Депутаты европейских парламентов ПАСЕ и ПА ОБСЕ вместо осуждения преступлений Киева «занимают страусиную позицию, налицо двойные стандарты», написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram. «Речь идет о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества», говорится в его сообщении. Эти события 2014 года Володин назвал геноцидом.