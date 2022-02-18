Володин: Зеленский своими высказываниями фактически отказывается от Минских соглашений

«Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. Местные выборы, политическое урегулирование — вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик. Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы?», — написал в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.