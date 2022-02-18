Володин: Зеленский своими высказываниями фактически отказывается от Минских соглашений

«Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. Местные выборы, политическое урегулирование — вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик. Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы?», — написал в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.
2022-02-18T08:36:31+03:00
2022-02-18T08:36:31+03:00
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08:36, 18 февраля 2022
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