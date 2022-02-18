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08:05, 18 февраля 2022

Суд рассмотрит требования ФСИН о замене Олегу Навальному условного срока на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний настаивает, что Олег Навальный нарушает наложенные на него ограничения. Якобы он не встал на учет в инспекции после вынесения приговора, как того требовало решение суда. Летом прошлого года его признали виновным по так называемому «санитарному делу» за призывы выйти на акцию в поддержку политика Алексея Навального. Обвинение настаивало, что подозреваемый таким образом провоцировал людей на нарушение санитарно-эпидемических норм. Суд назначил Олегу Навальному год условно. В этот период он не может менять место жительства без уведомления властей и должен регулярно отмечаться в органах, контролирующих условно осужденных. В конце января его объявили в розыск. Тогда же адвокат Никос Параскевов отмечал, что проверяющие не нашли Олега Навального в его квартире, а в одном из рапортов приводили показания соседей, которые уверяли, что там никто не живет уже около года. Параскевов назвал эти данные странными и подчеркивал, что это не может быть правдой, так как Олег Навальный ранее отбывал домашний арест по этому адресу. При этом на вопрос, где сейчас находится его подзащитный, адвокат ответить не смог.

Защита считает представление ФСИН о замене условного срока Олегу Навальному на реальный политически мотивированным и намерена его обжаловать.


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