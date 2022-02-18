Киргизия просит Россию открыть отдельный коридор для трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, которые проходят в РФ обязательное медицинское освидетельствование, сообщает МИД Киргизии. В ведомстве пытаются урегулировать и упростить данную процедуру, которая стала обязательной в рамках российского закона. Нововведение вступило в силу в декабре 2021 года, согласно которому прибывшие в страну иностранные граждане на срок более чем 90 дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию. При этом трудовые мигранты обязаны пройти все эти процедуры за 30 дней.