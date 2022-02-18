Киргизия просит Россию открыть отдельный коридор для трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, которые проходят в РФ обязательное медицинское освидетельствование, сообщает МИД Киргизии. В ведомстве пытаются урегулировать и упростить данную процедуру, которая стала обязательной в рамках российского закона. Нововведение вступило в силу в декабре 2021 года, согласно которому прибывшие в страну иностранные граждане на срок более чем 90 дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию. При этом трудовые мигранты обязаны пройти все эти процедуры за 30 дней.
2022-02-18T08:01:55+03:00
2022-02-18T08:01:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:01, 18 февраля 2022
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