Пожар на круизном судне произошел у берегов Греции в Ионическом море

UPD: Все пассажиры с горящего у берегов Греции лайнера эвакуированы на спасательные суда, никто не пострадал.

На борту корабля находятся 237 человек.

Судно Euroferry Olympia совершало рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.



Сейчас к судну направляются три патрульных катера и три буксира береговой охраны.