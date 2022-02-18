Пожар на круизном судне произошел у берегов Греции в Ионическом море

На борту корабля находятся 237 человек.
Судно Euroferry Olympia совершало рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.
Сейчас к судну направляются три патрульных катера и три буксира береговой охраны.
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На борту корабля находятся 237 человек.
Судно Euroferry Olympia совершало рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.
Сейчас к судну направляются три патрульных катера и три буксира береговой охраны.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…