Британия намерена удвоить число военных в Эстонии и направляет туда дополнительную технику

Британия намерена удвоить число военных в Эстонии и направляет туда дополнительные силы, в том числе танки и бронетехнику, сообщает Британское Минобороны. Переброска военных и техники началась 17 февраля. Это ответ на наращивание сил Россией на границах с Украиной. «Вместе с нашими союзниками по НАТО мы размещаем войска и объекты на суше, на море и в воздушном пространстве с целью усиления европейской обороны». Министр Великобритании Бен Уоллес считает, что «деэскалация и дипломатия — по-прежнему единственный путь урегулирования ситуации».
2022-02-18T07:48:53+03:00
2022-02-18T07:52:31+03:00
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07:48, 18 февраля 2022
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