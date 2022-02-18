Британия намерена удвоить число военных в Эстонии и направляет туда дополнительную технику

Британия намерена удвоить число военных в Эстонии и направляет туда дополнительные силы, в том числе танки и бронетехнику, сообщает Британское Минобороны. Переброска военных и техники началась 17 февраля. Это ответ на наращивание сил Россией на границах с Украиной. «Вместе с нашими союзниками по НАТО мы размещаем войска и объекты на суше, на море и в воздушном пространстве с целью усиления европейской обороны». Министр Великобритании Бен Уоллес считает, что «деэскалация и дипломатия — по-прежнему единственный путь урегулирования ситуации».