Томас Бах: МОК сотрудничает с ОКР по вопросу психологической помощи фигуристке Валиевой

Он отметил, что разбирательство в CAS по делу Валиевой за 48 часов до начала личных соревнований на Олимпиаде произошло не по вине МОК.

Бах добавил, что что у него нет уверенности в том, что окружение Валиевой заслуживает доверия.

Камила Валиева накануне заняла четвертое место в женском одиночном катании на Олимпиаде. В Пекине 15-летняя фигуристка оказалась в центре допингового скандала, она лидировала после короткой программы, в произвольной она допустила несколько грубых ошибок, что лишило ее возможности завоевать медаль.