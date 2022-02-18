Мотострелковые подразделения вернулись в Дагестан и Чечню после учений в Крыму

Об этом сообщает Минобороны России.
По словам военных, перевозка личного состава и техники осуществлена железнодорожными эшелонами, которые преодолели расстояние 1,5 тыс. километров.
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Об этом сообщает Минобороны России.
По словам военных, перевозка личного состава и техники осуществлена железнодорожными эшелонами, которые преодолели расстояние 1,5 тыс. километров.
МИД: Масштабная дезинформационная кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы…