Суд перенес заседание по иску Росрыболовства о разливе нефтепродуктов в Норильске

Об этом сообщает ТАСС.

15 апреля пройдет рассмотрение иска Енисейского управления Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании о взыскании 58,7 млрд рублей штрафа за ущерб водным биоресурсам при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3.