Интернет магазины Ozon и «Яндекс.Маркет» пообещали снять с продажи электрошоковые ошейники для кошек

Причиной стала критика зоозащитников в соцсетях в негуманном отношении к животным. Сейчас, как передает Медиазона* , с сайтов обеих площадок ошейники для кошек пропали, но аналогичная амуниция для собак еще доступна.

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