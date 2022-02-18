Интернет магазины Ozon и «Яндекс.Маркет» пообещали снять с продажи электрошоковые ошейники для кошек

Причиной стала критика зоозащитников в соцсетях в негуманном отношении к животным. Сейчас, как передает Медиазона* , с сайтов обеих площадок ошейники для кошек пропали, но аналогичная амуниция для собак еще доступна.
2022-02-18T06:24:52+03:00
2022-02-18T06:37:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2981750-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:24, 18 февраля 2022
* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.
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