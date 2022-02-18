Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился после учений в пункт постоянной дислокации

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений», — сказали в ведомстве.

Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется по железной дороге на расстояние около 1 тыс. километров. Вооруженные силы России проводят комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.