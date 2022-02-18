Полиция задержала одного из организаторов акции протеста в столице Канады

Об этом сообщает телеканал CTV News

Женщина находится в полицейском участке, о массовых задержаниях участников протеста пока не сообщается. В Оттаве по-прежнему стоят машины и дежурят протестующие. 14 февраля власти страны впервые в истории страны применило закон о ЧС для пресечения протестов дальнобойщиков, которые

проходят не только в столице.

Демонстрация протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией.