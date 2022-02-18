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05:24, 18 февраля 2022

Госдеп: Блинкен готов встретиться с Лавровым в конце следующей недели

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь во время выступления в Совете Безопасности ООН сегодня отметил, что, поскольку мы считаем единственным ответственным путем урегулирования этого кризиса дипломатию и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел Лавровым на следующей неделе в Европе. Российская сторона ответила, предложив даты в конце следующей недели, мы их принимаем при условии, что не будет дальнейшего российского вторжения на Украину», — сообщается в полученном заявлении Прайса.


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