Спрос на антидепрессанты в России вырос почти в два раза

Об этом сообщают «Известия». В период с 10 января по 6 февраля россияне купили 895 тыс. упаковок антидепрессантов и 698 тыс. пачек нейролептиков. Спрос на нейролептики вырос на 35%. За аналогичный период 2021 года было продано 626 тыс. и 516 тыс. антидепрессантов и нейролептиков соответственно.
2022-02-18T05:10:26+03:00
2022-02-18T05:10:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 18 февраля 2022
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