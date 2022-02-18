Спрос на антидепрессанты в России вырос почти в два раза

Об этом сообщают «Известия». В период с 10 января по 6 февраля россияне купили 895 тыс. упаковок антидепрессантов и 698 тыс. пачек нейролептиков. Спрос на нейролептики вырос на 35%. За аналогичный период 2021 года было продано 626 тыс. и 516 тыс. антидепрессантов и нейролептиков соответственно.