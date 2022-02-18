Депутаты внесли в Госдуму законопроект, законодательно закрепляющий понятие «политической рекламы»

Сейчас законы регламентируют только предвыборную агитацию, из-за чего вне рамок избирательных кампаний партиям приходится размещать свою рекламу на правах социальной. Это нередко приводит к конфликтам партийцев с местными властями и к демонтажу рекламных конструкций, объясняют авторы инициативы. Проект внесли депутаты от партии «Справедливой России — За правду». Собеседник издания «Коммерсантъ» в «Единой России» полагает, впрочем, что вопросы политической рекламы дополнительного законодательного регулирования не требуют.
2022-02-18T04:49:07+03:00
2022-02-18T04:49:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:49, 18 февраля 2022
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