Большинство переболевших коронавирусом россиян столкнулись с явными проявлениями постковидного синдрома

При этом 80% из них не стали обращаться за медицинской помощью. Такие результаты показал телефонный опрос ВЦИОМ, на который ссылается «Коммерсантъ». Медики сожалеют, что россияне уделяют недостаточно внимания негативным последствиям коронавируса для организма, и предупреждают, что постковид может быть не менее опасен, чем сам коронавирус.
2022-02-18T04:23:19+03:00
2022-02-18T04:23:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:23, 18 февраля 2022
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