Большинство переболевших коронавирусом россиян столкнулись с явными проявлениями постковидного синдрома

При этом 80% из них не стали обращаться за медицинской помощью. Такие результаты показал телефонный опрос ВЦИОМ, на который ссылается «Коммерсантъ». Медики сожалеют, что россияне уделяют недостаточно внимания негативным последствиям коронавируса для организма, и предупреждают, что постковид может быть не менее опасен, чем сам коронавирус.