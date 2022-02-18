Власти и жители Великобритании готовится к буре «Юнис», которая может обрушиться на страну уже сегодня

В графствах на юго-западе страны и на южном побережье Уэльса скорость ветра может превысить 140 км в час — там объявлен максимальный, красный уровень опасности. Оранжевый уровень объявлен практически на всей территории Англии до полуночи. В этой части страны скорость ветра может достичь 130 км в час. Как пишет «Дейли телеграф», нынешняя буря может оказаться самой сильной за последние 30 лет.
2022-02-18T04:00:47+03:00
2022-02-18T04:02:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:00, 18 февраля 2022
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