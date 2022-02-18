Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли, обвинив ее в продаже доли совместного хозяйства российскому бизнесмену

Об этом сообщает издание TMZ.

В июле прошлого года стало известно, что Джоли подала судебный иск с просьбой отменить временный запрет на продажу совместных активов.

В сентябре Брэд Питт разрешил ей продать свою долю при том условии, что он лично одобрит кандидатуру покупателя. Спустя месяц Питт узнал о том, что половину винодельческого хозяйства приобрел филиал компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, находящейся под контролем российского бизнесмена Юрия Шефлера.

Актер настаивает на том, что Джоли не получила его согласия на сделку, а также якобы умышленно скрывала от него ее детали.