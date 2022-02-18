Суд в Москве заочно арестовал бывшего вице-президента Московского индустриального банка Адама Арсамакова

Как сообщают «Коммерсантъ» и «Ведомости», он проходит обвиняемым по делу о растрате в особо крупном размере. «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела пишет, что речь идет о выдаче кредитов сомнительным организациям на сумму более 100 млрд рублей. Следствие считает, что фирмы должники находились под контролем топ-менеджмента Минбанка. Допросить Адама Арсамакова следователям не удалось, он скрылся за границей. С 1998 года кредитную организацию возглавлял его отец Абубакар, по неподтвержденным данным он умер в 2020 году. После заочного ареста имя Адама Арсвмакова должно оказаться в розыскной базе Интерпола. В 2019 году Центробанк взял Минбанк на санацию. После этого практически весь топ-менеджмент банка лишился своих постов и руководить предприятием начала временная администрация.