Президент США обсудил по телефону с премьер-министром Италии возможность введения санкций против России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«Джо Байден и Марио Драги рассмотрели текущее дипломатическое взаимодействие и меры по сдерживанию, принимаемые в ответ на продолжающееся наращивание российских сил на границах Украины, — отмечается в документе. — Они подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также готовность сделать так, что Россия понесет серьезные экономические издержки в случае дальнейшего вторжения на Украину».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США и глава МИД Польши обсудили контакты с представителями РФ и Украины.