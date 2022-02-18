Минэкономразвития повысило прогноз цен на нефть Urals в 2022 г. на 25% — до $77 за баррель

Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник и подтвердил федеральный чиновник. Показатель был пересмотрен в рамках выполнения поручения президента. В конце сентября Владимир Путин поручал правительству до 4 февраля уточнить прогноз социально-экономического развития, включая оценку стоимости барреля нефти в среднем за год. Близкий к правительству источник издания уточнил, что, хотя действительно новый прогноз сформирован, его параметры являются гибкими, во многом зависят от конъюнктуры. Эксперты издания считают, что корректировка прогноза позволит пересмотреть нефтегазовые доходы примерно на 2 трлн руб. вверх, общий размер поступлений в федеральный бюджет может составить в этом году 26–27 трлн руб.