Сбербанк впервые раскрыл общие данные кредитования частной недвижимости

Как сообщил «Ведомостям» представитель Сбера, в прошлом году банк выдал на строительство частных домов или на покупку готовых 116 000 ипотечных кредитов на 304 млрд руб. Это на 80% выше показателя 2020 г. Об этом Практически весь объем выдач, или 92%, приходится на готовое частное жилье. Индивидуальное жилье пока занимает малую долю портфеля Сбера– 8%, или 24 млрд руб. Но еще в 2020 г. на его долю приходилось всего 4%. В 2021 г. размер выдач кредитов на индивидуальное жилое строительство вырос в 3,5 раза.