Европейские страны выразили опасения из-за того, что санкции против России, затронут их экономики

В частности, по сведениям Bloomberg, Италия попросила ЕС исключить энергетический сектор из санкционного пакета. Кроме энергетического сектора, Италия также опасается за свой рынок люксовых товаров. Вместо секторальных санкций Рим предлагает вводить ограничения против отдельных людей.

Bloomberg отмечает, что помимо Италии, Германия, Франция, Нидерланды и Польша также обеспокоены последствиями санкций для таких секторов как энергетика, сырье и финансовые организации. Санкционный пакет может быть введен в случае вторжения России на территорию Украины.