Суд в Москве сегодня рассмотрит представление ФСИН о замене условного лишения свободы на реальное Олегу Навальному

Брат оппозиционного политика, ранее был условно осужден по санитарному делу. В уголовно-исполнительной инспекции утверждают, что Олег Навальный нарушил, возложенные на него обязательства. Адвокат Никос Параскевов заявил, что Олег Навальный на заседание суда не пойдет, потому что считает приговор незаконным. В конце января МВД объявило Олега Навального в розыск, поскольку он не вставал на учет, а дома его найти не удалось.
2022-02-18T01:14:04+03:00
2022-02-18T01:14:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 18 февраля 2022
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