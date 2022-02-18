Суд в Москве сегодня рассмотрит представление ФСИН о замене условного лишения свободы на реальное Олегу Навальному

Брат оппозиционного политика, ранее был условно осужден по санитарному делу. В уголовно-исполнительной инспекции утверждают, что Олег Навальный нарушил, возложенные на него обязательства. Адвокат Никос Параскевов заявил, что Олег Навальный на заседание суда не пойдет, потому что считает приговор незаконным. В конце января МВД объявило Олега Навального в розыск, поскольку он не вставал на учет, а дома его найти не удалось.