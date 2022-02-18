В Мюнхене открывается 58-я конференция по безопасности

На этот раз, в центре внимания будет кризис вокруг Украины. Организаторы ожидают прибытия примерно 35 глав государств и правительств. США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Россия впервые с 1999 года участвовать в Мюнхенской конференции не будет. Конференция продлится до 20 февраля.
2022-02-18T01:05:00+03:00
2022-02-18T01:05:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2981696-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 18 февраля 2022
Загрузка комментариев...