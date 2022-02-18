Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР

В их совместном заявлении, распространенном в Совбезе ООН говорится, что что такой шаг противоречит Минским соглашениям. Во вторник Госдума обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании самопровозглашенных республик Донбасса.
2022-02-18T00:19:59+03:00
2022-02-18T00:19:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:19, 18 февраля 2022
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