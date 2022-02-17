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23:42, 17 февраля 2022

Зеленский потребовал для Украины гарантий безопасности от России и США на пути вступления в НАТО

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя «защищать»», — заявил президент.


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