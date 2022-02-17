Их проводит Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Адвокаты бизнесмена связывают это с тем, что Маск критикует власти США, приводит содержания их письма издание The Verge.
Они считают, что таким образом регуляторы пытаются ограничить право Маска на свободу слова. Маск и Tesla ожидают, что эти «преследования» прекратятся, добавили адвокаты.
Илон Маск выразил недовольство «бесконечными» и «постоянными» проверками в отношении него и Tesla
Их проводит Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Адвокаты бизнесмена связывают это с тем, что Маск критикует власти США, приводит содержания их письма издание The Verge.