Илон Маск выразил недовольство «бесконечными» и «постоянными» проверками в отношении него и Tesla

Их проводит Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Адвокаты бизнесмена связывают это с тем, что Маск критикует власти США, приводит содержания их письма издание The Verge.



Они считают, что таким образом регуляторы пытаются ограничить право Маска на свободу слова. Маск и Tesla ожидают, что эти «преследования» прекратятся, добавили адвокаты.