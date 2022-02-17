ООН получила от России документы о преступлениях против мирных жителей Донбасса

Об этом сообщил представитель генсека организации Антониу Гутерриша. Он добавил, что возможности проверить этот документ нет возможности.



Ранее поступила информация, что в Донбассе были обнаружены массовые захоронения мирных жителей. Пресс-секретарь президента США Джейн Псаки высказала мнение, что эти данные могут быть дезиинформацией.