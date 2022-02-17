Адвокат: Просьба ФСИН о замене Олегу Навальному условное наказание на реальное не обоснована

Люблинский суд завтра, 18 февраля рассмотрит представление ФСИН о замене Олегу Навальному условное наказание на реальное.

«Ожидания небольшие, я практически уверен, что будет по накатанной и по аналогии с заменой условного на реальный срок для Любови Соболь. Однако на заседание планирую явиться, и будем просить признать незаконным данное предостережение ФСИН. На наш взгляд оно ничем не обосновано, в материалах дела имеются какие-то документы, рапорта о том, что якобы осуществлялись какие-то выезды по адресу проживания Олега. Однако часть данных рапортов вообще не имеет никакого значения по делу, другая часть немного противоречива», — сказал «Эху» адвокат Никос Параскевов.

Брата оппозиционера Алексея Навального приговорили к году условно по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве.