Google собирается ввести новые настройки приватности для ограничения возможности следить за действиями пользователей

Ограничения будут работать на устройствах платформы Android. Google сообщает, что новая система заменит работающие на данный момент сертификаты Advertising ID. Они позволяют следить за активностью пользователей, чтобы показывать им рекламу. Нововведение может коснуться крупные компании, которые собирают информацию о действиях людей в интернете. Среди таких компаний — Meta.



Подобные ограничения в пошлом годы ввели в компании Apple.