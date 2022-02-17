Фасад обрушился на площади 150 кв. м в здании «Красного треугольника» в Петербурге

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Промышленный комплекс находится в исторической заводской зоне города. От падения дерева пострадала женщина, ее осматривают медики, она в сознании. Также пострадали два автомобиля.