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20:38, 17 февраля 2022

Фасад обрушился на площади 150 кв. м в здании «Красного треугольника» в Петербурге

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Промышленный комплекс находится в исторической заводской зоне города. От падения дерева пострадала женщина, ее осматривают медики, она в сознании. Также пострадали два автомобиля.


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