Трюдо заявил, что запросил чрезвычайные полномочия, чтобы положить конец протестам

По словам премьер-министра, они наносят ущерб связям Канады с США. В понедельник Джастин Трюдо применил закон о ЧС. Еще ранее протестующие заблокировали мост Амбассадор, который связывает США и Канаду.



Протесты в Канаде продолжаются с конца января по инициативе дальнобойщиков. Недовольные выступают против антиковидных ограничений и обязательной вакцинации;