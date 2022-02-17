На закрытом совещании депутатов Госдумы предложили создать реестр так называемых инфоцыган

Это нужно для контроля качества услуг и налоговых отчислений таких блогеров. По информации издания Znak.com, на этой встрече также присутствовали общественников, силовиков и правительственные чиновники.



Депутат от Сергей Кабышев рассказал Znak.com, что к нему не раз обращались с жалобой на тренинги, где «их обманули такие недобросовестные блогеры». Он добавил, что в СК, МВД и ФНС будут направлены запросы, чтобы таких блогеров проверили.