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19:23, 17 февраля 2022

«Ветераны России» потребовали от Euronews извинений перед Путиным и россиянами

Глава организации направил соответствующее обращение в штаб-квартиру издания. Поводом стала статья на сайте Euronews «Киевляне раскупают оружие», где, по мнению авторов обращения, «в недопустимой форме публикуется экстремистская информация с обвинениями в адрес российского руководства и призывами к международному уголовному трибуналу».


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