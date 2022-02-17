«Ветераны России» потребовали от Euronews извинений перед Путиным и россиянами

Глава организации направил соответствующее обращение в штаб-квартиру издания. Поводом стала статья на сайте Euronews «Киевляне раскупают оружие», где, по мнению авторов обращения, «в недопустимой форме публикуется экстремистская информация с обвинениями в адрес российского руководства и призывами к международному уголовному трибуналу».