Сотрудники центра «Э» ищут тех, кто протестовал против вырубки Троицкого леса

Полицейские уже обходят жителей и активистов, которые участвовали в митингах. Против них могут быть возбуждены уголовные дела, сообщает «Осторожно, новости». По данным телеграм-канала, сотрудники центра «Э» изучают записи канала «Рупор Москвы». Отдельно их интересовали активист КПРФ и студент МГУ Валентин Панферов, а также эколог Сергей Ильин.