Сотрудники центра «Э» ищут тех, кто протестовал против вырубки Троицкого леса

Полицейские уже обходят жителей и активистов, которые участвовали в митингах. Против них могут быть возбуждены уголовные дела, сообщает «Осторожно, новости». По данным телеграм-канала, сотрудники центра «Э» изучают записи канала «Рупор Москвы». Отдельно их интересовали активист КПРФ и студент МГУ Валентин Панферов, а также эколог Сергей Ильин.
2022-02-17T18:53:23+03:00
2022-02-17T18:53:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:53, 17 февраля 2022
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