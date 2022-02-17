По данным МВД ЛНР, более 700 тыс. жителей владеет паспортами непризнанной республики

В ведомстве сообщили, что к 2020 году их число достигло 500 тыс. человек. Число людей, которые обращаются, чтобы оформить паспорт, не уменьшается, несмотря на «нагнетание обстановки со стороны Украины», добавили в МВД Луганской народной республики.



Паспорта выдаются жителям ЛНР с 2015 года.