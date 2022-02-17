Зеленский: мы не пойдём на прямые переговоры с Донецком и Луганском, это бессмысленно

В интервью изданию «РБК-Украина» он заявил, что минские соглашения были составлены «бездарно», поскольку Украина изначально была в слабой и проигрышной позиции. Говоря о решении Госдумы направить Путину на рассмотрение вопрос о признании ДНР и ЛНР, Владимир Зеленский высказал мнение, что таким образом Россия «повышает ставки».