Политик Яшин рассчитывает, что мэрия не будет препятствовать очередной акции памяти Бориса Немцова

Политик Илья Яшин рассказал в интервью «Эху Москвы», что вместе с рядом других оппозиционеров направил мэру Москвы обращение, связанное с возможным проведением очередной акции памяти Бориса Немцова, и выразил надежду, что власти не будут препятствовать возложению цветов в этот памятный день. «Как правило в годовщину памяти Немцова в Москве и других городах проходят марши, митинги или пикеты. Но сейчас в Москве действуют санитарные ограничения, и действует указ мэра Москвы, который прямо запрещает любые митинги, шествия и даже одиночные пикеты. В связи с этим мы направили письмо на имя Собянина, мы проинформировали о том, что 27 февраля люди будут приходить на мост и оставлять цветы на месте, где Немцов был застрелен», — рассказал он.

Как отметил И.Яшин, в прошлом году в таком же формате мероприятие прошло, когда уже действовали санитарные ограничения, и рассчитывает, что и в этом году желающие почтить память Немцова мирно и цивилизованно смогут прийти на место, где погиб политик и возложить цветы.

«Естественно, люди будут соблюдать социальную дистанцию, волонтеры будут следить за порядком и раздавать средства индивидуальной защиты», — заверил политик. По словам И.Яшина, ранее был получен ответ из мэрии, в котором написано, что информация принята к сведению". «Так что 27 февраля я приду с цветами на мост, и думаю, что там будут и другие люди». — заключил политик.