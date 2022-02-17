Российский МИД опубликовал текст ответа на письмо США по гарантиям безопасности

В документе говорится, что «американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности». Российская сторона заверила, что «никакого «российского вторжения» на Украину ... нет и не планируется, поэтому утверждения об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности».
2022-02-17T17:09:44+03:00
2022-02-17T17:12:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:09, 17 февраля 2022
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