В Роспатенте сообщили, что McDonald's регистрирует в России бренд «Па-ра-па-па-паам»

В заявке McDonald's указано, что корпорация собирается зарегистрироваться по классу международной классификации товаров и услуг. Это дает право на открытие общепита.



Пресс-служба McDonald's сообщила ТАСС, что корпорация подала заявку, чтобы обеспечить защиту своего бренда.