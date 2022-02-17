В заявке McDonald's указано, что корпорация собирается зарегистрироваться по классу международной классификации товаров и услуг. Это дает право на открытие общепита.
Пресс-служба McDonald's сообщила ТАСС, что корпорация подала заявку, чтобы обеспечить защиту своего бренда.
В Роспатенте сообщили, что McDonald's регистрирует в России бренд «Па-ра-па-па-паам»
В заявке McDonald's указано, что корпорация собирается зарегистрироваться по классу международной классификации товаров и услуг. Это дает право на открытие общепита.