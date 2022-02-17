Российская фигуристка Александра Трусова исполнила пять четверных прыжков. Она допустила две ошибки в произвольной программе, но падений не было. Трусова набрала 251,73 балла по сумме короткой и произвольной программ, это ее лучший результат в карьере.
2022-02-17T16:44:58+03:00
2022-02-17T17:29:54+03:00
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16:44, 17 февраля 2022
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