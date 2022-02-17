Пользователи Рунета за один год стали материться только на 1% меньше

Год назад были приняты поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по которым соцсети должны контролировать использование ненормативной лексики. Исследование «Медиалогии» показало, что в 2021 году российские пользователи соцсетей больше всего матерились в конце декабря, подводя итоги года.



В 2020 году наиболее «матерным» днем стало 12 августа, когда в соцсетях обсуждали протесты в Белоруссии.