РБК: СК начали проверку Надежды Толоконниовой* на предмет оскорбления чувств верующих в ее соцсетях

По информации источников РБК, Толоконникова* выражала «явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств» в своих публикациях в социальных сетях. О каких именно постах идет речь, не уточняется.



Проверка проводится по ч. 1 ст. 148 УК, по ней Толоконниковой* может грозить до одного года лишения свободы.

* Надежда Толоконникова - физлицо, признанное иностранным агентом.