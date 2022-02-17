Военные РФ сообщили о возвращении в пункты базирования танковых подразделений после учений в Курской и Брянской обл.

Российские военные сообщили о возвращении в пункты базирования танковых подразделений после учений в Курской и Брянской областях. Кроме того, Минобороны РФ сообщает о возвращении из Крыма подразделений, дислоцированных в Чечне и Дагестане.
2022-02-17T15:31:11+03:00
2022-02-17T15:38:24+03:00
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15:31, 17 февраля 2022
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