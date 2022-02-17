Столтенберг: информацией об обстрелах в Донбассе Россия пытается создать предлог для вторжения на Украину

Также генеральный секретарь НАТО заявил, что в альянсе до сих пор не видят признаков отвода российских войск от границы с Украиной. Йенса Столтенберг вновь подчеркнул, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей» и не считают возможной ситуацию, в которой крупные страны могут угрожать и указывать другим, что они должны делать. Кроме того, из-за «действий России» НАТО увеличит свое военное присутствие на востоке и юго-востоке альянса.



В течение этого года НАТО проведет учения в Грузии, добавил Столтенберг.