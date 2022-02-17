Омбудсмен ДНР предложила Псаки приехать в республику «на поисковые мероприятия» массовых захоронений мирных жителей

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что сообщения о массовых захоронениях мирных жителей непризнанной республики могут быть дезинформацией. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в ответ на это предложила Джейн Псаки и «всем, кто отрицает геноцид в Донбассе» лично приехать и увидеть останки. По ее словам международное сообщество все годы конфликта в Донбассе пытается игнорировать происходящее в регионе.