Омбудсмен ДНР предложила Псаки приехать в республику «на поисковые мероприятия» массовых захоронений мирных жителей

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что сообщения о массовых захоронениях мирных жителей непризнанной республики могут быть дезинформацией. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в ответ на это предложила Джейн Псаки и «всем, кто отрицает геноцид в Донбассе» лично приехать и увидеть останки. По ее словам международное сообщество все годы конфликта в Донбассе пытается игнорировать происходящее в регионе.
2022-02-17T15:12:27+03:00
2022-02-17T15:12:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:12, 17 февраля 2022
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