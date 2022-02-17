Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Москвой для установления мира. При этом президент Украины подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности к реальному разговору. Ранее он сообщил, что Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении Украины в НАТО и «должны для этого делать больше».